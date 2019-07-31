السيسي لـ المعلمين: "عارف إنكم مش عارفين تعيشوا برواتبكم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، يرغب في بناء 250 ألف فصل دراسي لتخفيف التكدس الطلاب، من أجل أن تصل النسبة لكثافة معينة "إحنا مش بنتكلم أن الفصل يوصل لـ 20 طالبًا لأ، إحنا بنعمل كثافة معينة بس"، وهذا يكلف الدولة 125 مليار جنيه.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب الذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة: "المدرس مثلا يقول أنا مش قادر أعيش بالراتب ده، أه أنا عارف، بس مش قادر، ودي إشكالية في مصر، عارف إننا مطلوب مننا نعمل إصلاح لحال العاملين في التعليم والصحة عشان نوفر لهم الظروف المناسبة لعملهم".

وتابع: "مثلا إعلامي يطلع يجيب صورة لمدرسة عاوزة تعديلات ويقول الدولة مش بتعمل، لا ده بناء انطباع خاطئ ووعي خاطئ عن حجم المشكلة الدولة بتحاول تعمل في إطار عن إمكانيتها".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي؛ لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة؛ لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.