تسعى مديرية الصحة والسكان بمحافظة دمياط، إلى تعزيز صحة المواطنين من خلال تشديد أوجه الرقابة على الغذاء والمحلات والمطاعم لضمان توفير غذاء آمن وصحي بحسب المعايير القياسية التي تصدر عن وزارة الصحة، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأغذية وحماية المستهلك من الأغذية المغشوشة.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغني، وكيل الصحة في دمياط، إجمالي نشاط إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط في النصف الأول من العام 2019، حيث تم المرور علي 2015 منشأة تقدم خدمات غذائية وتم تحرير 1137 محضرًا وإعدام حوالي 7874 كيلو و803 لتر من الأغذية المغشوشة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي.

كما فحص المعمل المشترك 5878 عينة خلال نفس الفترة، وتم إصدار 3539 شهادة صحية للعاملين في المحلات والمطاعم والمنشآت الغذائية بنطاق المحافظة.