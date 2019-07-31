قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم العمل والإنجاز الذي تم في الدولة المصرية في ظل الظروف الصعبة الماضية كانت غير مسبوقة، وهذه ليست رسالة أمل ورفع معنويات فقطـ، مضيفًا: "أنا مش بقول كده عشان موجود هنا، كم المطلوب ضخم واللي عملناه غير مسبوق".

وأضاف السيسي، خلال جلسه "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع الذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل ليس متوقفا على الحكومة فقط، بل كل العاملين في الدولة والموظفين، مشددًا على ضرورة العمل.

ووجه الرئيس حديثة للشعب المصري بالقول: "كل ما تلاقوا نفسكم بتشتكوا ومش عجبكم حاجة اشتغلوا أكتر، كل ما تضايقوا اشتغلوا أكتر، كل ما حد يطول لسانه عليكم اشتغلوا أكتر متردوش عليه، كل ما حد يتآمر عليكم متضيعوش وقت معاه ضيعوا وقت مع العمل والجهد، أنا عاوزكم جنب مني".

وتابع: "تصوروا إني مش لاقي وقت لافتتاحات تسعدكم، والله العظيم احنا ما لاقيين وقت لافتتاحات مشروعات هتسعد المصريين وتبين لكم إننا ماشين بشكل جيد، بقول لمدير مكتبي أنا مستعد نروح يوم الجمعة نفتتح المشروعات دي، الأجهزة الأمنية مش بتقول لا".

وبدأ المؤتمر السابع للشباب بجلسة افتتاحية، في الخامسة مساء الأمس، شهد خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا، لأهم ما جرى إنجازه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمصحوبة بحديث له خلال مؤتمرات وكلمات سابقة، كان أبرزها: "لو بتحبوا ربنا بجد، خلوا بالكم من بلدكم".

وأعقبت الجلسة الافتتاحية، استراحة قصيرة، تلاها بدء فعاليات نموذج محاكاة الدولة المصرية، وشهد مناقشات حول "التحول الرقمي، والتسويق الحكومي"، بخلاف المشروعات القومية وانعكاسها على الاقتصاد وحياة المواطن بصفة عامة.

وحضر المؤتمر، الذي تنتهي فعالياته، اليوم الأربعاء، عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة والإعلاميين ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الأفريقي، لمناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي، والموازنة العامة للدولة 2019 - 2020، وإصلاحات إدارية هادفة، لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.