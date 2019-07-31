ينظم مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، غدا الخميس، بالتعاون مع مبادرة أكوا، أمسية ثقافية لـ4 موضوعات، في تمام الساعة السابعة مساء.

تتناول الأمسيات الثقافية موضوعات بعنوان "المكان في السرد السكندري المعاصر"، للدكتور محمد عبد الحميد خليفة والدكتورة يسرا العدوي، والدكتورة ولاء عبدالمتجلي، أما الموضوع الثاني يأتي بعنوان "تطبيقات على تقنيات السرد" للدكتورة سحر شريف والدكتورة ندى يسري.

أما الدكتورة نشوى رجائي تناقش الموضوع الثالث بعنوان "سرديات سكندرية"، وهي موسوعة الشخصيات الروائية: أنماط الشخصية في السرد السكندري المعاصر الجهيني للأديب مصطفى نصر نموذجًا، على أن يشمل الموضوع الرابع قراءات لقصص الأعضاء وتعقيب نقدي، بإدارة أحمد فضل شبلول والدكتور أحمد سماحة.