نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، اليوم، ورشة عمل بعنوان النشر الدولي للبحوث العلمية "Electronic Submission of Articles"، بقاعة مجلس الكلية.

وتناول الدكتور محمد عبدالستار، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عناصر أهمية نشر الأبحاث العلمية للباحث العلمي وكيفية نشر الأبحاث وأهميتها بالنسبة للباحث والمؤسسة التعليمية، مشيرا إلى طرق التعرف على أجزاء البحث العلمي.

من جهته، استعرض الدكتور محمد زيدان أستاذ مساعد بقسم غابات وتكنولوجيا الأخشاب، السلبيات والإيجابيات في نشر الأبحاث العلمية وكيفية تصنيف الورقات المحلية واختيار المجلات المناسبة، بجانب التعرف على قواعد البيانات العالمية وآليات النشر للتأكد من إدارج المجلة ضمن مجلات الـ ISI وقواعد استلام البحوث للمجلة العلمية.

كما ناقش زيدان، الاقتباس العلمي وطرق تجنبه وكتابة البحث العلمى أو الرسالة العلمية.

شارك في فعاليات ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات بالكلية.