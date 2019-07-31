شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور في محافظة دمياط، برئاسة اللواء هشام رفعت، حملة مكبرة شارك فيها العميد خالد جاد الله مأمور مركز شرطة فارسكور، والمقدم محمد المليجي رئيس مباحث فارسكور، وإدارة ري فارسكور، والإدارة الزراعية.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 31 قرارًا لإزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 5056 تابعة لهندسة ري فارسكور، 6 قرارات إزالة تعدِ على الأرض الزراعية، وقرارات مخالفة لقانون البناء "119 لسنة 2018) على مساحة 662 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.