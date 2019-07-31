تسجيل الدخول
مصر
حوادث
محافظات
القاهرة الكبرى
سيناء والقناة
عروس البحر
بحري
قبلي
كل أخبار المحافظات
فن وثقافة
اقتصاد
الوطن TV
رياضة
المزيد +
العرب و العالم
سيارات
أي خدمة
تحقيقات وملفات
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
الرئيس: مناقشات الشباب راقية وموضوعية.. و"جمعهم حب الوطن"
"زراعة الإسكندرية" تتابع أعمال زراعات القطن في نطاق العامرية
محافظ جنوب سيناء يلتقي سفير دولة كازاخستان في مصر
"بطل الساق الواحدة": شكرت الرئيس على تكريمه.. فقال لي: مصر بتكبر بيكم
تكليفات للحكومة وإطلاق "حياة كريمة".. السيسي يعلن توصيات مؤتمر الشباب
السيسي: الشعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي.. وربحت الرهان
اختيارات الوطن
بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"
مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف
"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر
"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب
الأكثر قراءة
السيسي مازحا: "رئيس الوزراء قال لي الناس مش فقيرة"
هاني شاكر يكتسح انتخابات "الموسيقيين" بـ70%
عرض كوميكس ساخر عن زيادة البنزين بمؤتمر الشباب.. والسيسي يضحك
عاجل.. السيسي: عقل الدولة لمنظومة الرقمنة مؤمن ومدفون على عمق 14 مترا
الصور الأولى لحادث استشهاد ضابط وأمين شرطة على "طريق العاصمة الإدارية"
ضحية جديدة لـ"كولدير مياه".. العطش يصعق شابا بالكهرباء في الدقهلية
عاجل.. السيسي يطمئن المصريين: "بياناتكم بنتعامل معاها بسرية"
وفاة خفير أثناء تمثيل قاتل عروس الدقهلية لجريمته
وزير الطيران يصدر قرارا بتحصيل رسوم مقابل الخدمات المقدمة للركاب
حظك اليوم الأربعاء 31-7-2019 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي
عاجل