قال أحد شباب اللجنة المنظمة لمؤتمر الشباب السابع، إن المؤتمر هو استكمال لطريق طويل بدأته مصر منذ عامين بواسطة الثقة التي وضعتها القيادة السياسية في الشباب وهم من قدموا أحلامهم ووجهة نظرهم، بعدما استغلوا المساحة التي توفرت لهم بكل السبل لإثبات نجاحهم وتفوقهم في كافة القطاعات.

وأضاف خلال كلمة له بالجلسة الختامية لمؤتمر الشباب السابع، والمقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المؤتمرات الشبابية يتم فيها طرح الأفكار والحلول ومناقشة التقييمات التي تمت ما بين كل مؤتمر وأخر.

وأوضح أن المؤتمر السابع هو تواصل ما بين كافة فئات المجتمع وجميع الشباب في المجالات المختلفة، بينما ما ميز ذلك المؤتمر هو انعقاده في العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يجسد حلم مصر ومواطنيها للغد "مش هنقبل إلا أن كل حاجة فيه تبقي على أعلى مستوى من الدقة والجودة وهي مش حلم مدينة جديدة هي حلم لمستقبل جديد".

وأكد الشاب أن العاصمة الإدارية الجديدة هي المكان الذي من شأنه استيعاب خطط وطموحات المصريين والعاصمة الإدارية واحده ممن شهدوا تطور ملف الشباب وقدرتهم على صناعة مستقبلهم، مشيرا إلى أن ذلك المؤتمر قد شهد تجربه جديدة لتأهيل وتدريب الشباب المصري والأفريقي وتم الاحتفال بتخرج أول دفعه من الشباب الأفريقي لإخراج شباب قادر على صنع التغيير برؤية مستنده على واقع بلاده.

وتابع: "تطور جلسه اسأل الرئيس والمرة دي الرئيس مجاوبش على الأسئلة بس وسمع رأينا علشان حجم المشاركة تكون أكبر ودايره الحوار والتواصل تكون أوسع وأشمل"، مضيفًا: "التحول الرقمي من خلال تم عمل قواعد بيانات هامة نقدر من طريقها تحديد احتياجات المواطنين بكل دقة ونقيمها بشكل صحيح ونتحرك في ضوئها لترتيب خططتنا المستقبلية وقرارات الحكومة".