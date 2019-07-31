تستعد النجمة اللبنانية كارولينا لاحياء حفلها الغنائي الأول بالساحل الشمالي داخل أحد أماكن السهر الشهيرة التي يتردد عليها المشاهير من نجوم الفن والمجتمع تحت إشراف تامر عبد المنعم.

يأتي حفل كارولينا امتدادا لنجاح كليبها الأخير"مين غيرك" الذي تخطى حاجز الـ3 مليون مشاهدة مع مرور قرابة شهر من إطلاقه عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب"

"مين غيرك" تم تصويره في جزيرة جوادلوب الفرنسية في منطقة البحر الكاريبي باستخدام أحدث التقنيات تحت إدارة المخرج الفرنسي زندولي، وتتميز أجواء العمل بمزيج بين رقص الـ"Samba" والـ"Gwoka" اللذين قدمتهما كارولينا ضمن مشاهد الكليب بهدف إظهار فولكور البلد الذي نشأت به قبل أن تأتي إلى لبنان.

والأغنية أصلها يوناني، قدمتها كارولينا باللهجة اللبنانية وهي تحمل الطابع الراقص، من كلمات أحمد ماضي، وألحان "konstantinos pantzis" و"Oze وتظهر كارولينا في العمل بأكثر من إطلالة مختلفة ساهمت في إبراز فكرة الكليب.