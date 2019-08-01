تسجيل الدخول
مصر تستقبل

أحدث الأخبار

منها تكريم شباب اليد.. 3 مفاجآت بالمؤتمر الوطني السابع للشباب

منها تكريم شباب اليد.. 3 مفاجآت بالمؤتمر الوطني السابع للشباب

أمين شرطة بمرور الدقهلية يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دهسه من سائق تاكسي

أمين شرطة بمرور الدقهلية يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد دهسه من سائق تاكسي

سباحة رحمة وفروسية مريم.. أبطال متلازمة داون حاضرون بمؤتمرات الرئاسة

سباحة رحمة وفروسية مريم.. أبطال متلازمة داون حاضرون بمؤتمرات الرئاسة

معلق اليد خالد خيري: تكريم السيسي لمنتخب الشباب أثبت أنه "أبو الرجالة"

معلق اليد خالد خيري: تكريم السيسي لمنتخب الشباب أثبت أنه "أبو الرجالة"

القاهرة: أعمال حفر وراء وقوع انهيار جزئي لعقار في حدائق القبة

القاهرة: أعمال حفر وراء وقوع انهيار جزئي لعقار في حدائق القبة

"أمي دمعت من الفرحة".. زينب رمضان تروي لـ"الوطن" كواليس تكريم السيسي

"أمي دمعت من الفرحة".. زينب رمضان تروي لـ"الوطن" كواليس تكريم السيسي

اختيارات الوطن

بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

بعد انتقاده للمجاملة.. مواقف رفض فيها السيسي "الواسطة"

مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر

"قاهرو الإعاقة والسُمر ولادنا".. منصة مؤتمرات الشباب تقصف جبهة التنمر

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

"اتكلموا".. ضوء أخضر من السيسي للمواطن والحكومة والأحزاب بمؤتمر الشباب

الأكثر قراءة

عاجل