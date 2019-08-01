غدا.. التهامي والفشني ضيوف الحضرة بالمسرح المشكوف في دار الأوبرا

تحتفل فرقة الحضرة للإنشاد الديني بعيدها الرابع في حفل كبير بدار الأوبرا المصرية، مساء غد الجمعة، على المسرح المكشوف.

وقال المركز الإعلامي لدار الأوبرا المصرية إن المنشد الشيخ محمود التهامي والمنشد وائل الفشنى سيكونون ضيوفا على فرقة الحضرة، احتفالا بعيدهم الرابع بمصاحبه فرقة دراويش العمدة لفنون التنورة الفلكلورية.

وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي تأسست عام 2015 بهدف الحفاظ على التراث الروحانى الصوفي من الذكر والمديح وتقديم كل ما هو خاص بتراث الحضرات الصوفية المصرية، وتضم مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق ومحبي التصوف ولها مجموعة ضخمة من الأشعار والقصائد لكل من محيي الدين بن عربي، الحلاج، ابن الفارض وغيرهم، وقدمت العديد من الحفلات بمختلف الأماكن الثقافية في مصر، ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة أغلبها من الشباب.