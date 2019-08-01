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ملابس العيد مجاناً لفقراء "المطرية": اختار اللى يناسبك

ملابس العيد مجاناً لفقراء "المطرية": اختار اللى يناسبك

روحاني: فرض عقوبات على وزير خارجية إيران تصرف "طفولي"

روحاني: فرض عقوبات على وزير خارجية إيران تصرف "طفولي"

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "ههيا - الزقازيق"

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "ههيا - الزقازيق"

عاجل.. انفجار ثان يستهدف معسكر الجلاء في عدن ووقوع عشرات القتلى

عاجل.. انفجار ثان يستهدف معسكر الجلاء في عدن ووقوع عشرات القتلى

عاجل.. مقتل قائد قوات الدعم والإسناد بعدن في انفجار معسكر الجلاء

عاجل.. مقتل قائد قوات الدعم والإسناد بعدن في انفجار معسكر الجلاء

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غدا.. التهامي والفشني ضيوف الحضرة بالمسرح المشكوف في دار الأوبرا

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مؤتمراتهم صنعت بروتوكولا خاصا.. الشباب بجوار الرئيس والوزراء وفي أول الصفوف

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