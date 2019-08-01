منع بيكا وشطة وإصابة أورتيجا.. لعنة يوليو تطفئ نجوم المهرجانات

في السنوات الأخيرة، انتشر ما يعرف باسم "أغاني المهرجانات" وأصبح من يقدمون هذا النوع يصفون بـ "نجوم المهرجانات" وساعدهم على هذا الانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وبالطبع يرى كثيرون بأن انتشار هذا النوع من الأغاني بشكل كبير يمثل انهيارا للذوق العام.

نقابة الموسيقيين تتخذ قرارا

وكانت نقابة الموسيقيين المعنية بالموسيقى وممتهني الفن الموسيقي في مصر، قد اتخذت قرارا أصدرته لجنة التفتيش والمتابعة بنقابة الموسيقين، بمنع كلا من حمو بيكا، والعفاريت، وفرقة الصواريخ، من تقديم أي حفلات غنائية بالساحل الشمالي.

وطلبت نقابة الموسيقيين من مديرية أمن مطروح، منع أي مغني أو دي جي غير مقيد أو منتسب للنقابة بالغناء في الساحل الشمالي، للحفاظ على الفن في مصر من الأغراض السيئة، وفي تصريح يبدو غير مفهوم علق "حمو بيكا" على قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من إقامة حفلات في الساحل، قائلا، "أنا مش عارف النقابة عايزة مني إيه، ارحموني شوية".

منع "شطة" من الغناء وإستياء أهل إسكندرية

وكانت نقابة الموسيقيين، قد قررت أنه تم منع مغني المهرجانات مجدي شطة من إقامة الحفلات، يذكر أنه في مايو الماضي قد تم الإعلان عن حفل لـ"شطة" في الإسكندرية، ما أثار غضب سكان منطقة شاطئ النخيل بالإسكندرية وكانت هناك محاولات منهم لمنع هذا الحفل.

وعلق أهالي المنطقة على صفحة أهل الإسكندرية أن هناك محاولات فعلية لمنع إقامة الحفل في هذه المنطقة، مناشدين المحافظ بالتدخل الفوري.

أورتيجا يصاب في قدمه

وتعرض مغني المهرجانات أحمد ناصر الشهير بـ"أورتيجا" لإصابة في قدمه أثناء إحيائه حفل في إحدى الفنادق بمنطقة التجمع الخامس، وحرص أحمد ناصر "أورتيجا على طمأنة جمهوره، بعد تعرضه لإصابة بالغة في قدمه، على هامش إحيائه إحدى الحفلات في التجمع الخامس قبل يومين".

ونشر "أورتيجا" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أصدقائي اطمئنكم على صحتي وأنا بخير بعد الحادث الذي تعرضت له بأحد الفنادق في التجمع".