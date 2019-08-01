إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "ههيا - الزقازيق"

أصيب 10 أشخاص، اليوم، في تصادم سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق "ههيا - الزقازيق".

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص، على طريق "ههيا - الزقازيق" أمام قرية المسلمية، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

وقال الدكتور عصام فرحات، مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة في الشرقية، إن الإسعاف نقلت 7 مصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، و3 آخرين إلى مستشفي ههيا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.