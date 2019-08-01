العصار يتابع مشروعا مع "فالكون" لتدريع وتصفيح سيارات مدنية مع أوكرانيا

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، سفير أوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكيتينكو، في مقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

ورحب العصار في بداية اللقاء بالسفير الأوكراني، وشهد الاجتماع استعرض إمكانيات الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع الحربي والمدني، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الأوكرانية في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.

واستعرض الاجتماع كذلك آخر المستجدات في موضوعات التعاون القائمة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة فالكون للأمن والحراسة وشركة براكتيكا الأوكرانية، في مجال نقل تكنولوجيا تصفيح وتدريع السيارات المدنية، فضلا عن بحث سبل فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة.

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي في بيان عنها اليوم، أنّه تم التأكيد على أنّ اللقاء يأتي في إطار استراتيجية وزارة الإنتاج الحربي في التعاون مع الشركات العالمية المختلفة، لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركاتها ووحداتها التابعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، كما تم التنويه إلى حرص مصر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار ودعم المستثمرين، لذلك تم اتخاذ عدة تدابير لتسهيل إجراءات الاستثمار لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثماري مشجع وبيئة أعمال متطورة، وتم دعوة الشركات الأوكرانية لتوسيع نطاق أنشطتها في مصر والاستفادة من الميزات التنافسية للاستثمار بها من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتنفيذ وتطوير بنية تحتية هائلة وإنشاء مدن جديدة ومناطق حرة ولوجستية وغيرها.

بدوره، أشاد ميكيتينكو بالعلاقات بين الدولتين والتعاون الاقتصادي والصناعي المتميز بين الشركات المصرية والأوكرانية، مشددا على ضرورة توظيف العلاقات المتميزة من خلال زيادة التعاون وإقامة شراكات ثنائية جديدة في مختلف المجالات التصنيعية، كما أشار إلى وجود أكثر من 3500 طالب مصري يدرسون بالجامعات الأوكرانية.

وأشاد السفير الأوكراني كذلك بما تشهده مصر من استقرار، مضيفا أنّها تعد رمانة الميزان في تثبيت دعائم السلام والاستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا اهتمام الشركات الأوكرانية بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي، نظرا لما تتميز به من إمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية وكوادر بشرية وبنية تحتية متميزة.

ولفت ميكيتينكو إلى أنّ الجانب الأوكراني شارك في معرض "إيديكس 2018" من خلال 6 شركات، معربا عن تفاؤله لمشاركة المزيد من الشركات في الدورة المقبلة من المعرض، نظرا لما شهده من تنظيم متميز ونجاح كبير في دورته الأولى، مؤكدا سعيه الحثيث لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين، حيث تزور وفود فنية من شركات أوكرانية، الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، للتعرف على الخبرات التصنيعية المتوفرة بها على أرض الواقع، وبحث المجالات التي يمكن التعاون فيها مع هذه الشركات، وكذا إيفاد مجموعة من المتخصصين من شركات الإنتاج الحربي لزيارة الشركات الأوكرانية للتعرف على أحدث الإمكانيات والخبرات التكنولوجية الحديثة المستخدمة في التصنيع بها، لتحديد سبل التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التعاون لصالح كلا الطرفين، كما تم الاتفاق على استمرار تنسيق التعاون بين الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص الأوكرانية مع شركات الإنتاج الحربي.