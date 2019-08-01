اليوم.. تفويج حجاج القاهرة والجيزة للأراضي المقدسة

تبدأ وزارة التضامن، اليوم الخميس، في تفويج بعض حجاج الجمعيات الأهلية من محافظات القاهرة والجيزة وبعض حجاج الجمعيات الأهلية المركزية، وحجاج بنك ناصر الاجتماعي، حيث سيتم تفويج الحجاح إلى مكة المكرمة، على أن تتوالى باقي أفواج حجاج الجمعيات خلال الأيام المقبلة.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي، أكدت أن غرفة العمليات المشكلة في حالة انعقاد دائم على مدار ساعات اليوم، وأن أفراد لجان البعثة تم منحهم التسهيلات والإمكانات اللازمة لتسهيل عملهم وتوفير كافة الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن، وأن حالة الحجاج مطمئنة ويتلقون الرعاية الكاملة، وأن مقر البعثة هو فندق الإيمان جراند بمكة المكرمة والإيمان رويال بالمدينة المنورة، ويجرى استقبال والرد على جميع الاستفسارات الخاصة بالحجيج وذويهم على الرقم الخاص ببعثة حجيج الجمعيات الأهلية 966576507579+.