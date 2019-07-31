التضامن: حالة وفاة و3 بالمستشفيات بين حجاج الجمعيات حتى الآن

قال أيمن عبد الموجود مدير المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إن ميكنة منظومة الحج كإصدار تأشيرات إلكترونية، قلل من انتظار حجاج الجمعيات في المطارات، مشيرا إلى أن ذلك ساعد على تقليل الجهد والوقت والنفقات لجميع الحجاج.

وأضاف عبد الموجود، في تصريحات صحفية، أنه تم توفير عدد من البعثات لمتابعة أحوال الحجاج، كتوفير بعثة في مطار جدة لاستقبال الحجاج وتسكينهم والاطمئنان علي أحوالهم.

وأشار إلى وجود 3 حالات مرضية في المستشفيات السعودية من حجاج الجمعيات، تعاني من مشاكل مرضية وتتلقى العلاج، إضافة إلى وجود حالة وفاة من محافظة الدقهلية باسم علاء الدين جاد الغرباوي.

وأوضح أن هناك عدد من لجان المتابعة الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية، "فلدينا لجان متابعة بالمطارات والفنادق، ويوجد غرفة عمليات تضم وزارات التضامن والداخلية والصحة والسياحة، إضافة إلى غرفة عمليات في مجلس الوزراء لمتابعة أحوال الحجاج وكتابة التقارير وخلافه".

وأكد أنه تم تخصيص 9 فنادق لتسكين الحجاج مقسمة لعدة مستويات من الأول للرابع، وأن بعثة حج الجمعيات "هي البعثة الوحيدة التي تقدم بوفيه مفتوحا للحجاج بوجبتي الإفطار والغذاء، لجعل الحجاج يتفرغون للعبادة".

وبالنسبة لوسائل النقل في الحج، قال إنه تم تخصيص 280 حافلة منها 18 حافلة احتياطية، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل السعودية، لتقديم أفضل مستوى للرحلة والعمل على راحة الحجاج.

وعن التحديات التي تواجه رحلة الحج، أضاف أن "مشكلة توفير المساحات في عرفات وجدة هي التحدي الذي يواجهنا، ولذلك أقامت السعودية مخيمات بطابقين هذا العام، كتجريب على بعض الدول، وإذا نجحت سيتم تعميمها العام المقبل".

وأكد أنه في حالة فقد أي من الحجاج لأمواله يقوم بعمل محضر في وزارة الداخلية المصرية ويتم تعويضه، لافتا إلى أنه تم توفير 300 كرسي متحرك موزعة بالفنادف لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مجانا.

وأردف أنه تم توفير 13 واعظا دينيا هذا العام لحجاج الجمعيات، من بينهم 3 واعظات سيدات، لأول مرة، وذلك بسبب زيادة عدد الحجاج من السيدات عن الرجال، حيث أن 60 % من الحجاج سيدات و40 % رجال ، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف هي التي تحدد وتختار الوعاظ الدينين، وليس لوزارة التضامن شأن في ذلك.

وأضاف لدينا 260 مشرفا من بينهم 8 مشرفات إداريات من السيدات، ولا فرق بين السيدات والرجال في التقدم لاختبارات الإشراف، لافتا إلى أن عودة أول فوج ستكون 17 أغسطس، وسيبدأ التفويج للمدينة المنورة من يوم 14 ذي الحجة.