أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن مواعيد إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين لجامعة حلوان في العام الجامعي الجديد 2019 - 2020، حيث تبدأ الإجراءات اعتبارا من الأحد الموافق 4 أغسطس 2019.

وحددت الجامعة خطوات وشروط إجراء الكشف الطبي، وهي:

1- يقوم الطالب بالدخول على رابط حجز موعد الكشف الطبي http://App2.helwan.edu.eg/Detmed والذي يتم فتحه للطلاب اعتبارا من يوم الخميس 1 أغسطس 2019.

2- يقوم الطالب بتسجيل بياناته وهي الاسم والرقم القومي والكلية والنوع ثم تطبع استمارة الكشف الطبي والمحدد عليها موعد الكشف باليوم والساعة.

3- على الطلاب المتقدمين للكشف الطبي إحضار استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني وصورة بطاقة الترشيح للجامعة، وبطاقة الرقم القومي.

4- التوجه لإجراء الكشف الطبي للطلاب، بالإدارة الطبية ومقرها مبنى رقم 7 بالحرم الجامعى للجامعة وذلك لجميع الطلاب المرشحين وفقا للمواعيد المحددة بالاستمارة المطبوعة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وذلك اعتبارا من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصراً، ويمكن للطالب اصطحاب فرد واحد فقط كمرافق خلال إجراءات الكشف الطبي.