تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وبمناسبة اليوم العالمى لالتهاب الكبد الفيروسي، نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان عددا من المؤتمرات والندوات التثقيفية الخاصة بأمراض الكبد الفيروسية على مستوى جميع الوحدات الصحية بالمحافظة.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، الذى أكد أن هذه الندوات تأتى فى إطار الجهود المبذولة لمكافحة أمراض الكبد، والتى تعد من أخطر التحديات التى تهدد صحة الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الندوات تهدف إلى دعم ورفع الوعى الثقافى لدى أهالى ومواطنى أسوان بخطورة الأمراض الكبدية والتوعية بأنواعها وأسبابها، إضافة إلى استعراض أعراضها وطرق الوقاية منها وأساليب وطرق علاجها، علاوة على الجهود الحكومية الجارية لمواجهة هذه الأمراض الفيروسية الخطيرة والقضاء عليها تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والأساليب اللازمة للارتقاء بمستوى الصحة العامة للمواطن البسيط باعتبارها من أهم العناصر الرئيسية لبناء الإنسان.