كرّم اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، أطباء قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمستشفى الفيوم العام، بعد حصول القسم على الزمالة المصرية في مجال الكبد والمناظير، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وأشار البيان، إلى أن هذه الزمالة هي درجة معتمدة دولياً وأعلى من الماجستير، وتحول القسم إلى مركز تدريبي في مجال التخصص لأطباء الفيوم ومحافظات شمال الصعيد.

وكرّم محافظ الفيوم، كلا من الدكتورة آمال هاشم، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد أمين صقر، رئيس الزمالة المصرية لأمراض الكبد والمناظير بالفيوم، والدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، والدكتور أمجد الذهبي، المنسق العام للتدريب، والدكتور سامح رمضان، رئيس قسم المناظير بمستشفى الفيوم العام، والدكتور أحمد على جمعة، رئيس قسم الجهاز الهضمي، والدكتور عصام على حسن، أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد.

وتحدث محافظ الفيوم، مع الأطباء المكرمين، وأدار حوار حول مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفيات المركزية والوحدات الصحية المختلفة، خاصة في مجال أمراض الكبد والجهاز الهضمي، واحتياجات المستشفيات في مختلف التخصصات.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة توفير الأجهزة الطبية اللازمة في مختلف التخصصات، للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأهدى أعضاء لجنة الزمالة المصرية للكبد والمناظير، محافظ الفيوم، درعاً تذكارياً في نهاية اللقاء، تقديراً لدوره في دعم منظومة الصحة والاهتمام بحصول قسم الكبد والجهاز الهضمي بمستشفى الفيوم العام على الزمالة المصرية في هذا المجال.