أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تشكيل وحدة مشتركة من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، تكون مهمتها الإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي وما تم حيال المصانع المخالفة طبقا للقرارات المنظمة (44) لسنة 2000م.

وأضاف رئيس الجهاز بأن هذه الوحدة قامت بشن حملة مكبرة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتم أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل وإظهار النتائج، وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالكي المصانع المخالفة وضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقاً للتعريفة الموحدة، والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (112) لسنة 2018، وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات لضبط المصانع المخالفة بالمدينة.