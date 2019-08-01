وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط (181 قطعة سلاح ناري بحوزة 155 متهما)، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (72385) حكما قضائيا، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (227) قضية مخدرات بحوزة (240) متهما.

وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط (472) دراجة نارية مخالفة. وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (60) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

في مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق، تم ضبط (27285) مخالفة مرورية متنوعة، (1488) مخالفة مرافق متنوعة، (94) قضية بيئة.

في مجال ضبط قضايا المصنفات، تم ضبط (29) قضية مصنفات متنوعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.