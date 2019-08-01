واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (931) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط ثلاثة من مسؤولي المخابز البلدية بدائرة قسم شرطة الزقازيق ثان (محافظة الشرقية) لاستيلائهم على كمية من الدقيق البلدي (استخراج 82%) المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة قدرها (6.650) طن، بالتصرف فيها وبيعها في السوق السوداء وإهدار المال الدعم الذي توفره الدولة للمواطنين محدودي الدخل وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط تاجر مواد غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة مركز شرطة بني سويف (محافظة بني سويف) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1.800) طن وثمانمائة كيلو جرام (ألبان) غير صالحة صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، واحتوائها على حشرات وشوائب وأتربة وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الجمرك (محافظة الإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية قدرها (1270) ألف ومائتين وسبعون عبوة (حلوى) مدون عليها إحدى العلامات التجارية غير صالحة صالحة للإستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها في مايو 2019، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.