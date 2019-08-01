هنأ الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اللواء حسن محمود بمناسبة تعيينه مديرا لأمن المحافظة، وذلك خلال الزيارة التي قام بها لمديرية الأمن، وصاحبه فيها الدكتور أحمد سليمان والدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

وأعرب الدكتور أحمد عزيز، خلال الزيارة، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لمدير الأمن في مهمته الجديدة، مرحبا بالتعاون والتنسيق بين الجامعة والمديرية في كافة المجالات، ومشيدا بالدور المهم لرجال الشرطة في خدمة المواطنين، وتوفير الأمن والأمان والاستقرار للمجتمع السوهاجي.

ومن جانبه، أعرب اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج عن امتنانه وتقديره لزيارة رئيس الجامعة والوفد المرافق له بمكتبه لتهنئته بمنصبه الجديد، مؤكدا أن المديرية لا تدخر جهدا في خدمة الجامعة، لأنها بيت الخبرة ومنارة العلم للمحافظة، ومستعدة للتعاون الجاد بكامل طاقتها وإمكاناتها لخدمة الجامعة.