أعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن بدء التقدم لمسابقة التميز المؤسسي بين كليات الجامعة، وذلك من اليوم الثلاثاء 16 يوليو الي 31 اغسطس القادم، مشيرا الي ان الهدف من المسابقة هو نشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجامعة، وخلق جو التنافس الإيجابي الفعال والبناء، ودعم الكليات مؤسسيا للمضي قدما في الحصول شهادة الجودة والاعتماد.

واوضح عزيز ان المسابقة تأتي تماشياً مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يساهم بدوره في تحقيق التنمية.

واشار الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي انه سيتم استلام ملفات الكليات في الفترة من 1 الي 7 سبتمر القادم، وتحكيمها في الفترة من 8 الي 19 من نفس الشهر، مضيفاً انه سيتم تنظيم احتفالية كبري لتكريم الكليات الفائزة يوم 22 من سبتمبر القادم.

والجدير بالذكر ان لجنة ادارة المسابقة يرأسها الدكتور احمد محمد حسانين، وتضم في عضويتها كلاً من الدكتور ايمن عبد الحميد والدكتور خلف علي همام والدكتور علاء الدين عبد العال والدكتور محمد عبد الله موسي.