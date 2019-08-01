وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وهيئة الأبنية التعليمية، بتشكيل لجان للمرور على المدارس، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2019 /2020 وإعداد تقارير تفصيلية عن نتائج عمل تلك اللجان تتضمن كافة الإيجابيات والسلبيات مع تضمينها المقترحات والحلول المناسبة.

كما كلف المحافظ، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بالإشراف على أعمال تلك اللجان ومتابعتها، وذلك من خلال برنامج زمنى محدد يتم الالتزام به لاستكمال استعدادات محافظة البحيرة لبدء العام الدراسي الجديد، وتهيئة الأجواء والمناخ التعليمي وتذليل كافة المعوقات أمام الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد المحافظ، أن ذلك يأتى فى إطار التأكد من جاهزية جميع المدارس والانتهاء من عمل الصيانة البسيطة، ومتابعة السلامة الإنشائية للمدارس من مبان وأسوار وتوصيلات كهربائية ودورات مياه.