خاطب السفير سامح شكري وزير الخارجية، المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة، أعرب فيه عن أسمى آيات التقدير والاحترام وأطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد، فيما تبذله الهيئة من جهود حثيثة دفاعا عن المال العام وحقوق الخزانة العامة.

وتقدم شكري بخالص الشكر والامتنان لما تبذله الهيئة من جهد في الزود والدفاع عن وزارة الخارجية، حفاظا على حقوق الدولة والمال العام، مشيرا لما تحصلت عليه الهيئة من حكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في إحدى الجنح، والذي كان تكليل لما أبدته الهيئة ومستشاروها من دفاع عن الوزارة، أبرزت فيه وجه الحق في الدعوى وانتفاء أي مسؤولية لوزارة الخارجية فيها.

واختتم الخطاب بأطيب التمنيات بدوام التوفيق والسداد، حسب ما صرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.