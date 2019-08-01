وجه السفير السعودي لدى اليمن، الاتهام إيران بالوقوف وراء هجمات عدن، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبد الملك، أن الاستهداف المتزامن من قبل ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن عدن، وراح ضحيته 40 قتيلا وإصابة عدد آخر، يؤكد التنسيق والتكامل بين الحوثيين وإيران وبشكل واضح.

وتبنت ميليشيات الحوثي، الهجوم الذي استهدف صباح اليوم معسكر الجلاء في عدن، والذي راح ضحيته نحو 40 قتيلا، ومقتل قائد قوات الدعم والإسناد في عدن العميد منير اليافعي، في الانفجار الذي استهدف المعسكر، وسقوط 3 قتلى من عناصر الشرطة وأكثر من 20 جريحا بينهم مدنيون في الهجوم الانتحاري الأول بمدينة عدن باليمن.

واستهدف الهجوم الأول بسيارة ملغومة يقودها انتحاري مركز شرطة الشيخ عثمان في عدن.