عاجل.. لافروف: يبدو أن واشنطن تبحث عن سببا للحرب

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف عن قلقه مما يحدث في الخليج، قائلا: "يبدو أن واشنطن تبحث عن سبب للحرب".

وأضاف لافروف، أن محاولة واشنطن تشكيل تحالف لحماية هرمز تهدف للضغط على إيران، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.