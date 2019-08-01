بين ليلة وضحاها انتشر الخبر كالنار فى الهشيم، تصدر اسمها، الذي لم يكن معروفا للجميع، محركات البحث على الإنترنت، بعد ما تنافست المواقع الإخبارية فى الوطن العربى على نقل خبر وفاتها المنسوب لحساب مجهول على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، دون تحرى حقيقة الأمر.

حساب منسوب لممثلة سورية نشر خبر الوفاة

فقبل أيام نشر موقع منسوب لممثلة سورية تدعى شمس بسام الملا، خبر وفاة ممثلة سورية تدعى راما شاهين، بعد تعرضها لحادث سيارة، أثناء توجهها إلى بيروت.

بدأت المواقع الإخبارية تنشر الخبر مصحوبا بنبذة عن تلك الفنانة، التي تبلغ من العمر 18 عاما، بأنها شاركت فى آخر أجزاء مسلسل "باب الحارة"، وبالرجوع إلى تتر البداية والنهاية لم يكن اسمها موجودا.

وقام حساب منسوب لممثلة سورية تدعى شمس الملا بنشر نعى لـ "راما"، كما تم نشر نعى من عائلة "الممثلة الراحلة" عبر حساب المنسوب لها، وتتضمن تفاصيل عن وفاتها: "تنعى إليكم أسرة الفنانة راما شاهين وعموم آل شاهين في سوريا ودول أوروبا، ابنتهم الغالية التي توفيت إثر حادث أليم تعرضت له يوم الإثنين الماضي، عند سفرها بصحبة أصدقائها لقضاء عطلة الصيف في بيروت عن عمر يناهز الـ 18 ربيعًا، بعد أن تم نقلها إلى المشفى في دمشق وبقيت لعدة أيام في غيبوبة نتيجة ما تعرضت له من إصابة إلى أن فراقت دنيانا اليوم". وبعد ذلك المنشور تم غلق الحسابات التى تحمل اسم "راما شاهين" على مواقع التواصل الاجتماعى.

لونا زيادة: سرقوا صوري ووضعوها في حساب مزيف باسم راما شاهين

لكن كانت المفاجأة عندما ظهور فيديو لفتاة لبنانية تدعى "لونا زيادة"، وهى نفس الفتاة التي تدعى "راما شاهين"، تقول خلال الفيديو إن كان يتم على مدار السنوات الـ 3 الماضية سرقة الصور الخاصة بها ووضعها فى حساب مزيف يحمل اسم راما شاهين، وهو ما دفعها للجوء إلى القضاء اللبنانى، الذى اكتشف أن وراء ذلك شاب سورى، ليقوم بعد ذلك بنشر خبر وفاتها وإغلاق كل الحسابات الخاصة بها، وأكدت "لونا" أن "راما"هى شخصية وهمية، ومجرد اسم أطلقه هذا الشخص على صورها.

ومن جانبها، قامت الممثلة السورية شمس الملا بإعادة نشر منشوب منسوب لها على صفحة تحمل اسمها "فيس بوك"، وذلك غبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة إن هذا الحساب ليس مملوك لها، وإنها لا تعرف فتاة تدعى راما شاهين.

ويحمل الحساب الموثق لـ "شمس بسام الملا" على "إنستجرام"، معلومة أنها لا تملك أى حسابات على موقع "فيس بوك"، وبالتالى أي حساب منسوب لها هو حساب مزيف.