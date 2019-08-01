ركلا بالأقدام.. "هدى" طلبت زيادة مصروف البيت عن 35 جنيها فقتلها زوجها بأوسيم

بعد زواج دام 17 عاما.. أنهى مصروف البيت حياة "هدى" 38 عاما، زوجة مهندس زراعي الأولى، حيث تعدى عليها زوجها المشتبه فيه بارتكاب الواقعة "هاني" 45 عاما، بالضرب المبرح بالأيدي وركلا بالأقدام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بمنطقة أوسيم، وجاء في محضر الشرطة وتحريات المباحث، أن المتهم قتل الضحية بعد أن طلبت منه زيادة مصروفات البيت، وكانت تحصل الزوجة على 35 جنيها يوميا، للإنفاق على نفسها وطفليها، بعد زواج المتهم من الزوجة الثانية منذ عدة أشهر، ورفض زيادة المصروف، وعندما ألحت قتلها ضربًا بالركل بالأقدام.

وجاء في محضر الشرطة أن المتهم اعترف بارتكاب الواقعة قائلا: "إن المجني عليها كانت تحصل على 1050 جنيها في الشهر، للإنفاق على نفسها وأبنائه، وأنها منذ أن تزوج من الزوجة الثانية بدأت تغير منها وتطلب زيادة في مصروفات الشهر، وكانت دائمت الخلاف مع الزوجة الثانية".

وأضاف المتهم: "يوم الواقعة اللي حصل أنا كنت راجع من الشغل.. وبعدين لقيت المجني عليها متخانقة مع مراتي الثانية.. ولسه بكلمها رجعت واتكلمت في زيادة المصروف بتاع البيت تاني، وكانت عايزة زيادة عن 35 جنيها في اليوم.. ضربتها ولقيتها وقعت ماتت.. مكنش قصدي أقتلها.. كنت بأدبها بس.. نصيبها كده".

ما جاء على لسان المتهم سجلته القوات تحت قيادة المقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة.

وانتقلت نيابة أوسيم، إلى مكان الواقعة، وناظرت جثة المجني عليها، وأثبت ما لحق بها من إصابات من كدمات وجروح نتيجة التعدي عليها بالضرب، وقررت النيابة عرض المجنى عليها للطب الشرعى لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس الزوج لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن بداية الواقعة، وبورود بلاغ من أسرة المجني عليها يفيد بالعثور على جثة في منزل الزوجية بمنطقة أوسيم.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، ووحدة مباحث أوسيم، إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليها زوجة أولى لمهندس زراعي وأن وراء ارتكاب الواقعة، وقتلها بسبب خلافات على مصروفات البيت، وألقي القبض عليه بمعرفة قوة من المباحث تحت قيادة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم مجدي موسى رئيس مباحث أوسيم، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.