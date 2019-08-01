أعلن المنتج رائد ترك عن استعداده لإطلاق أكاديمية لتعليم فنون العمل السينمائي والتليفزيوني والمسرحي، وذلك بمشاركة عدد من المتخصصين في الوطن العربي.

وقال ترك، في بيان، إن الأكاديمية ستشهد مشاركة المخرج مجدي أبوعميرة، ومدير التصوير نزار شاكر، والسيناريست معتز فتيحة، والماكيير محمد عشوب، والمخرج عمر عبدالعزيز، وعدد من نجوم الفن، مضيفاً أنه فكر في تأسيس هذه الأكاديمية من فرط حبه للفن، وإيماناً منه بضرورة مساندة المواهب لاحتراف الصناعة.

وتابع: بدأت العمل على جميع التصاريخ والتراخيص الخاصة لإنشاء الأكاديمية، بحيث تكون مُجهزة على أعلى مستوى تقني يليق بالمستوى المطلوب للدارس.