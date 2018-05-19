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الوطن

المبدعون في رمضان| مجدي أبوعميرة.. "متخصص دراما رمضان"

منذ 33 دقيقة
كتب: الوطن
المبدعون في رمضان| مجدي أبوعميرة.. "متخصص دراما رمضان"

مجدي أبو عميرة

مجدي أبوعميرة، مخرج تليفزيوني مصري ولد في الثاني والعشرين من مايو عام 1960، وبدأ حياته العملية في مهنة الإخراج في فترة السبعينيات، حيث ظهر في بداية عمله كمساعد مخرج في أحد أهم الأعمال الفنية العربية بمسلسل "محمد رسول الله"، والذي عرض في عام 1980، أما أول بداية له كمخرج أول فكان من خلال مسلسل "الإمام الطبري" والذي عرض في عام 1987.

وبدأ "أبوعميرة" الانضمام إلى عالم الفن في مرحلة الطفولة بصحبة الفنان صلاح السعدني، حيث ظهر في بعض الأعمال الرمضانية في أدوار طفل في العاشرة من عمره، وظل على هذا الوضع لفترة إلا أن هذه الأدوار لم تأخذ حقها من الشهرة كباقي الأطفال الذين ظهروا في السينما المصرية في نفس الفترة الزمنية.

ثم استكمل دراسته في مجال العلوم السياسية، وأدى العديد من الاختبارات في الخارجية المصرية، كثيرًا ما حلم بأن يعمل ملحقًا في الخارجية المصرية، حيث إن الأحلام قليلًا ما تتحقق فقد تغير مسار حياته بالكامل عند تعرفه على المخرج الكبير أحمد طنطاوي، الذي سمع بمحاولاته التي قام بها فقرر أن يستثمر هذه الموهبة في أعمال أكثر أهمية وأعلى شهرة، حيث اختاره "طنطاوي" ليكون مساعدًا له في إخراج مسلسل "محمد رسول الله" واستمر التعاون بينهما حتى انتهت كل أجزاء هذا المسلسل.

وبدأ أبوعميرة، العمل كمخرج أول في مسلسله الشهير "لحظة اختيار"، والذي قام ببطولته الفنان عمر الحريري وشاركته البطولة الفنانة سميحة أيوب والفنان عبدالرحمن أبوزهرة، كانت بداية موفقة حيث لاقى هذا المسلسل قبولًا جماهيريًا عاليًا وقت عرضه لأول مرة لما به من العديد من الأحداث الاجتماعية التي يرى فيها الفرد نفسه وعائلته، وعرض هذا المسلسل لأول مرة في عام 1978.

ومن المسلسلات التي أخرجها المخرج مجدي أبوعميرة، "ذئاب الجبل"، ذلك المسلسل الشيق الذي تناول العديد من القضايا الشائكة في المجتمع الصعيدي في عام 1993، ثم "المال والبنون" بنفس العام، من أبرز أعماله الرمضانية "الضوء الشارد، الرجل الآخر، الحقيقة والسراب، يتربى في عزو".

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