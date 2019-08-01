احتلت جامعة سوهاج، مركزًا متقدمًا في تصنيف ويبوماتريكس العالمي للجامعات تقرير يوليو 2019، حيث تقدمت 353 مركزًا مقارنة بالنسخة السابقة والتي ظهرت في يناير 2019.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الجامعة احتلت المركز 93 على مستوى الجامعات الأفريقية والمركز 98 على مستوى الجامعات العربية، مما يعكس مدى نجاحها كمؤسسة تعليمية عريقة في الوسط الأكاديمي وتحديدا بين الأساتذة والباحثين، وقدرتها علي إنتاج أفضل الخريجين القادرين على المنافسة والتميز في أسواق العمل، الأمر الذي يمثل دافع قوي لجميع منتسبي الجامعة علي مواصلة العمل والتميز للوصول إلى أعلى التصنيفات العالمية.

وأوضح أن تصنيف ويبوماتريكس يعد من أشهر وأكبر التصنيفات العالمية للجامعات، ويصدر عن المجلس العالي للبحث العلمي في إسبانيا بشكل نصف سنوي شهري يناير ويوليو ويغطي أكثر من عشرين ألف جامعة.

وأكد أن هذا النظام يهدف بشكل أساسي إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وأضاف الدكتور محمد حشمت، مدير البوابة الإلكترونية، أن نظام ويبومتريكس يعتمد على حث الجهات الأكاديمية في العالم لتقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي المتميز على الإنترنت من خلال مواقعها الإلكترونية وفق مجموعة من المعايير وهي، حجم الموقع "ويقصد به حجم مجموعة الصفحات المرتبطة آلياً في موقع واحد"، الملفات الخاصة بالوثائق والمعلومات النصية التي تنتمي لموقع الجامعة، الأبحاث المحكّمة والتقارير والرسائل والملخّصات في مختلف المواضيع العلمية والمنشورة إلكترونياً تحت نطاق موقع الجامعة، والروابط التي تقود الزائر إلى الموقع على شبكة الانترنت، وذلك عن طريق محركات البحث وظهور موقع الجامعة بهذه المحركات.