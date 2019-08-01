علق عمر خالد، لاعب منتخب مصر لشباب كرة اليد، على تكريم الرئيس السيسي لهم في حفل ختام المؤتمر الوطني للشباب أمس قائلا: "ده شيء يشرف وحاجة كويسة لينا ومكناش نتوقعه".

وتابع خالد، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الخميس، "لسة كنا واصلين أول امبارح تقريبا.. وامبارح كان التكريم على طول".

ووجه لاعب منتخب مصر لشباب كرة اليد رسالة للشباب "اعملوا كل اللي عليكم وابذلوا كل جهدكم وهتحققوا كل اللي انتو عاوزينه"، متابعا: "الميدالية في كاس العالم مجتش بسهولة ومخدنهاش بقالنا 20 سنة".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي منتخب شباب اليد بعد إنجازه بتحقيق برونزية بطولة العالم لكرة اليد والتي أقيمت في إسبانيا بعد الفوز على البرتغال خلال مباراة تحديد المركز الثالث.

وشهد المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، تواجد المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم الأخيرة.