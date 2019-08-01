ارتفع عدد المتوفين في حادث اختناق داخل بئر مياه بقرية شطورة بسوهاج إلى 6 متوفين، وأصيب آخرين، وتبين أن المتوفين والمصابين استخدموا حمض الكبريتيك "مياه النار" في عملية تطهير البئر مما نتج عنه تفاعل، وانبعاث غازات أدت إلى اصابتهم باختناق.

وتمكنت قوات الإنقاذ التي حضرت لموقع الحادث من انتشال الجثث والمصابين ونقلهم لمستشفى طهطا المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطار من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد ورود بلاغ بوفاة عدد من الأشخاص وإصابة آخرين أثناء تطهيرهم بئر للمياه بقرية شطورة.

وانتقل لمكان الواقعة قوات الإنقاذ البرى النهري، وضباط المباحث الجنائية ورجال الإسعاف، وتم انتشال 6 جثث من داخل البئر.

وتبين من التحريات قيام الضحايا والمصابين بتطهير البئر مستخدمين حمض الكبريتيك "مياه النار" في عملية التطهير وأثناء ذلك حدث التفاعل مما نتج عنه اختناق 4 أشخاص من العاملين في تطهير البئر وأثناء محاول 2 آخرين انتشالهم أصيبوا باختناق وفارقوا الحياة جميعا بينما حاول آخرين إنقاذ الجميع إلا أنهم شعروا باختناق وتمكن الأهالي من إنقاذهما.

وتبين من تحريات ضباط المباحث أن البئر عمقه حوالى 7 أمتار تقريبا وهو خاص بماكينة ري وتوفي في الواقعة كل من: "إبراهيم أحمد إبراهيم 54 عاما وأحمد السيد عمر بكار 45 عاما وجاد السيد محمد مرسى 60 عاما وعادل جاد السيد 45 عاما ويوسف أحمد محمود 19 عاما، وأحمد حجازي عمر بكار 19 سنة عاما، وأصيب كلا من: "عمر السيد عمر29 عاما ومحمد أحمد محمود 26 عاما مصابين باختناق.

تم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.