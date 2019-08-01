قال خالد حسني، المتحدث باسم مركز معلومات سوق السيارات "أميك"، إن سوق السيارات استعادت عافيتها خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد العديد من الأحداث التي مرت به من انخفاض الدولار، وثبات سعر الصرف الجمركي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج عربيتي المذاع علي قناة راديو مصر، أن كل هذه الأمور كانت سببا في إعادة تسعير معظم السيارات في مصر، وهو ما ساعد المستهلك على اتخاذ قرار بالشراء، مضيفاً أنه من المحتمل أن يكون نصف العام الآخر في حالة أفضل.

وأشار إلى أن هناك عدة أحداث خلال الفترة المقبلة ستؤدي إلى تحريك السوق في مصر، ومنها معرض السيارات "فورميلا" الذي سيعقد في شهر سبتمبر المقبل، وأيضاً وجود موديلات 2020، بالإضافة إلى العديد من العروض التي تقدمها الشركات من تخفيض في أسعار السيارت أو تقديم الصيانات المجانية، وتوفير قطع الغيار، وهو ما يؤدي إلى تنشيط وتحريك سوق السيارات.