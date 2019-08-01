شهدت تونس العديد من الأحداث خلال أسبوع بعد رحيل رئيسها السابق الباجي قايد السبسي، عن عمر ناهز 92 سنة، حيث كان نقل في اليوم السابق لوفاته إلى المستشفى العسكري إثر وعكة صحية، وتزامنت الوفاة مع الذكرى 62 لعيد الجمهورية التونسية، وقبل شهور من انتهاء فترة ولايته الرئاسية.

وفي مشهد مهيب اصطف آلاف التونسيين في شوارع العاصمة لتشييع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي حضر جنازته عدد من قادة دول العالم، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، والرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقرر وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة، المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وكان عدد من البرلمانيين قد جمعوا توقيعات لتأييد ترشيح الزبيدي لخوض الانتخابات، التي ستشهد منافسة كبيرة.

فيما قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الثلاثاء الماضي، إن الإحصائيات الأولية تفيد بترشح 1592 قائمة انتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل.

وأفاد رئيس الهيئة نبيل بافون، في مؤتمر صحفي، بأن من بين القوائم المترشحة 695 قائمة حزبية و707 قوائم مستقلة و190 قائمة ائتلافية.

واستقبل رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر، أمس الأربعاء، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واستعرض اللقاء الأوضاع العامة بالبلاد واستعدادات الحكومة وجاهزيتها لإنجاح المواعيد الانتخابية القادمة.

كما استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، وزير الشئون الخارجية خميس الجهيناوي.

وأفاد وزير الشئون الخارجية أنه أطلع رئيس الدولة المؤقت على جدول أعمال الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية التي ستلتئم اعتبارا للظرف الاستثنائي في شكل جلسة داخلية يوم 1 أغسطس، يشرف عليها وزير الشئون الخارجية على أن يتولى رئيس الدولة اختتام أعمالها بقصر قرطاج غدا الجمعة.

وأضاف أنه قدم لرئيس الجمهورية المؤقت أبرز المواعيد الدبلوماسية للفترة القادمة والاستعدادات الجارية لتولي تونس مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي ابتداء من غرة يناير المقبل، وذلك للفترة 2020 - 2021.

ووقع رئيس الجمهورية التونسية المؤقت محمد الناصر أمس الأربعاء، الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وانتظم صباح يوم الخميس بقصر قرطاج موكب تنصيب رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر، تولى خلاله رئيس الدولة تحية العلم التونسي على أنغام النشيد الوطني وتفقّد تشكيلات من الجيوش الثلاثة.