صرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة، وصل إلى تونس، بعد ظهر اليوم الجمعة، للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، والتي تجري صباح غد السبت، في قصر قرطاج بالعاصمة التونسية.

ونعى الأمين العام، أمس، الفقيد، والذي وافته المنية أمس الخميس، معددا صفاته وإنجازاته على مدار مسيرة طويلة من العطاء لبلده ولأمته العربية.

ووصل جثمان الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية أمس، منذ لحظات قليلة، إلى قصر قرطاج، بعد صلاة الجمعة، اليوم، قادما من المستشفى العسكري التونسي.