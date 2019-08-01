اعترفت ميليشيا الحوثي بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في عدن، ومن قبلها تنفيذ هجمات ضد قوات الشرطة في الشيخ عثمان هو يدل على أن الحوثيين والإيرانيين لا يمكن أن يجنحوا للسلم في اليمن- بحسب ما أكد المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر.

وأضاف الطاهر، خلال حواره عبر فضائية "الغد" الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن جماعة الحوثي هي جماعة أيديولوجية لها هدف بتمديد الهلال الشيعي، مؤكداً أن الخلاف مع الحوثيين هو خلاف طائفي عقائدي وليس سياسي فقط، وأن تلك الميليشيات إرهابية لا يمكن أن تتعايش مع الدين الإسلامي المعتدل.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تتحمل مسئولية كبيرة، بسبب التساهل مع ميليشيا الحوثي وخوض الكثير من المباحثات وتوقيف الجبهات في عدة مناطق مما منح الجماعة الإنقلابية الحوثية وقتا كافيا للملمة صفوفهم وتجميع قواهم للعودة، وبدت الميليشيا الحوثية الآن في موقف مهاجم وليس المدافع، محملاً الحكومة اليمنية جزءاً من المسؤولية عن هذا الهجوم.

وأوضح أنه بفضل ما منحته الحكومة اليمنية للحوثيين من وقت، بدأت تلك الجماعة تتحول من الدفاع إلى الهجوم، وهو ما اعتبره خطأ استراتيجي نتيجة اتفاقية ستوكهولم التي فسرها الحوثيين بأنها لصالح، داعيًا الحكومة اليمنية بإعادة حساباتها في اتفاقية ستوكهولو، وكذلك في المعاملة مع تلك الميليشيا، أيضا داعيا مجلس النواب بتفعيل القرار الخاصة بمعاملة الميليشيا كـ"جماعة إرهابية"، بحيث يمنع التفاوض معها.