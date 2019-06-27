سياسي يمني: إيران تمد ميليشيات الحوثي بأجهزة صناعة الطائرات المسيرة

قال عبد الكريم الأنسي، المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا، إن الجماعات الإرهابية التي تتواجد في اليمن تُعد من أخطر الجماعات التكفيرية والإرهابية على مستوى العالم، كما أن المخابرات العالمية تعي هذا الشيء، مؤكدًا أن معظم المحافظات اليمنية تّعج بالجماعات الإرهابية.

وأضاف "الأنسي"، خلال حواره في برنامج "العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أن نجاح القوات الخاصة السعودية بمشاركة قوات التحالف العربي، والقوات الحكومية اليمنية في اعتقال أبو أسامة المهاجر أمير تنظيم "داعش" في اليمن، بالإضافة على المسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين لهم وذلك في عملية استغرقت 10 دقائق فقط، كانت عملية في غاية الأهمية وحققت نجاحًا كبيرا.

وأشار المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا، إلى أن هذه العملية تّنم عن المعلومات الدقيقة جدًا لأجهزة المخابرات، حيث هذه العملية لم تستغرق سوى 10 دقائق، ولم تّرق فيها أي نقطة دماء، كما تم مصادرة "أجهزة اللاب توب" التي كانت بحوزة الإرهابيين، حيث إن أجهزة اللاب توب أوضحت أن هناك حسابات مالية تأتي لهذه العناصر من خارج اليمن.وأوضح الأنسي، أن العناصر الإرهابية داخل السجون التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي ينعمون بخصائص ومزايا عديدة، ويحظون بالدعم الكامل وكأنهم قيادات تابعة للميليشيات، حيث إن كل العناصر الإرهابية المتواجدة في هذه السجون يتواصلون مع آخرين عبر اللاب توب.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة اليمن أولا، أن إيران هي وراء تطوير الطائرات بدون طيار التي تطلقها هذه الميليشيات من حين لآخر على أهداف بالسعودية ووصولها ليد الحوثيين، وقال إنه لم يكن هناك تمثيل دبلوماسي إيراني في اليمن قبل الأزمة اليمنية ولم تكن هناك خطوط طيران مباشرة بين البلدين، ولكن عقب سيطرة الحوثيين مباشرة، سارت هناك أكثر من 14 رحلة جوية بين البلدين، ومن المرجح أن تكون إيران قد مدت بالفعل أجهزة فنية لصناعة هذه الطائرات إلى ميليشيات الحوثي.