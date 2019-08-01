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باحث نيجيري عن مركز أبحاث الكلى في المنصورة: "تعلمت فيه الكثير"

باحث نيجيري عن مركز أبحاث الكلى في المنصورة: "تعلمت فيه الكثير"

"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن مركز زراعة الكلى بجامعة المنصورة

"مصر تستطيع" يعرض تقريرا عن مركز زراعة الكلى بجامعة المنصورة

"المستذئب" سفاح روسي اغتصب وقتل أكثر من 200 امرأة بالفؤوس والسكاكين

"المستذئب" سفاح روسي اغتصب وقتل أكثر من 200 امرأة بالفؤوس والسكاكين

كريم السقا: مؤتمرات الشباب تُثبت إيمان السيسي بالديمقراطية

كريم السقا: مؤتمرات الشباب تُثبت إيمان السيسي بالديمقراطية

"بكري": الإصلاح الاقتصادي دواء مر.. ومبادرة "حياة كريمة" نقلة حقيقية

"بكري": الإصلاح الاقتصادي دواء مر.. ومبادرة "حياة كريمة" نقلة حقيقية

الخولي: يجب تعظيم استخدام الحملات الإعلامية للحد من الزيادة السكانية

الخولي: يجب تعظيم استخدام الحملات الإعلامية للحد من الزيادة السكانية

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