قال الإعلامي مصطفى بكري، إن النقاشات في مؤتمر الشباب شهدت فعاليات ونقاشات صريحة ومهمة، وصدر عنه توصيات مهمة: "على كل مواطن أن يعي ما وراء هذه التوصيات".

وأضاف بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بتقديم قانون انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ للبرلمان، متوقعًا أن يبدأ مناقشة قانون مجلس الشيوخ في بداية الانعقاد المقبل للبرلمان.

وأشار إلى أن قضية المحليات مهمة للغاية: "عندنا 54 ألف كادر في المحليات، مستكملًا: "أنا سايب الجهاز الإداري بيشتغل لوحده ليه؟".

وأكد بكري، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ مع مجلس النواب سيوفر مليار ونصف جنيه على الدولة، كما سيوفر جهد وتعب كبيرين، متسائلا: "هل هنقدر نجري انتخابات لمجلس الشيوخ في شهر أو شهرين لو طلعنا القانون في أكتوبر؟"، مجيبا: "هيبقى صعب".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المحليات صاحبة دور كبير في أداء الدولة، ومنذ 2011 حتى الآن تُعتبر المحليات مجمدة ولم تُجرى أي انتخابات بها، موضحًا أن قضية عمل المحليات مهمة جدًا ليس في مصر، ولكن في العالم أجمع.

وأضاف السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن مؤتمر السابع للشباب، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، أن المحليات من المفترض أن تقوم بدور كبير في المراقبة والمتابعة للأداء الحكومي في كافة المحافظات، متسائلًا: "طب اللي إحنا شايفينه في مصر من المحليات يعكس دورها وأدائها الجيد المنضبط الكفء ولا حاجة تانية، لأ طبعا".

وأوضح: "أي تعدي من التعديات ده شغل محليات، المشاكل بتاعة المحاجر والمناجم في مصر ده شغل محليات وحاجات أخرى كثيرة، فهنا في مشكلة في مصر بسبب كده".