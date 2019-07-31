تمكنت البعثة المصرية العاملة بتل آثار الفرما – بلوزيوم، بمنطقة آثار شمال سيناء، من الكشف عن جزء من مبنى ضخم من العصر اليوناني الروماني، مشيدا من الطوب الأحمر والحجر الجيري، يرجح أنه كان يستخدم كمقر لمجلس الشيوخ.

وأوضح دكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المبنى المكتشف تم تحديد أجزاء منه من قبل خلال أعمال المسح الجيوفيزيقي، التي أجريت بالتل عام 2005م ضمن مشروع إعادة بناء تخطيط مدينة بلوزيوم القديمة، بالمشاركة مع أكاديمية العلوم البولندية – معهد الآثار، مشيرا إلى أن الدراسات المبدئية التي أجريت على المبنى أثبتت أن التخطيط المعماري له ومكان إنشائه يشيران إلى أنه قد استخدم لعقد اجتماعات شيوخ المدينة وممثلي المواطنين، خلال فترة ازدهار مدينة بلوزيوم إبان حكم البطالمة والرومان، وذلك لاتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون العامة للمدينة ومواطنيها.

وأشار دكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، أن المبنى مشيد من الطوب الأحمر والحجر الجيري، ومساحته 2500 متر مربع تقريبا، وهو مستطيل الشكل من الخارج ذو مدرجات دائرية من الداخل له بوابة رئيسية بالجهة الشرقية تفيض إلى الشارع الرئيسي لمدينة بلوزيوم القديمة (الشارع الشرقي) والذي تم الكشف عن جزء منه خلال أعمال حفائر هذا الموسم.