اختتمت اليوم، فعاليات الملتقى الثقافي العمالي الأول، الذي تنظمه سكرتارية التثقيف والتدريب بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة المهندس خالد الفقي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وانتهى الملتقى من تدريب نحو 44 نقابية من نقابات مختلفة، على الأعمال اليدوية منها، كما تخلل الملتقى عدداً من المحاضرات عن التنمية وزيادة الإنتاج والتي ألقاها الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة حلوان، والدكتور خلف الميري أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس.

وشمل الملتقى عدداً من الورش التي ألقاها كل من ناهد أمين مدربة ورشة فن العقادة، ومصطفى حمدي مدرب ورشة فن تشكيلات الحُلي بالسلك، وسماح رمضان مدربة ورشة تشكيلات الخرز.

وكان الملتقى الذي استمر على مدار 5 أيام في الفترة بين 28 يوليو لـ1 أغسطس، هو الأول من نوعه داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن يستمر انعقاده شهرياً باستهداف أعداد أكبر في الورش من النقابيات وذويهم.