قال الدكتور أيمن رفاعي، نائب مدير مركز الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، إن برنامج زرع الكلى في مركز الكلى التابع للجامعة برنامج متفرد ورائد منذ عام 1976.

وأضاف رفاعي، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أول عملية زراعة كلى في المركز تمت سنة 1976.

وتابع أنه تم إجداء 3064 عملية زراعة كلى، وهو أكبر عدد من حالات الزراعة حتى الآن، حيث تتم عملية الزراعة عن طريق متبرعين من الأقارب، مشيرا إلى أن هذا الأمر مهم للغاية لأنه يمنع عمليات الاتجار بالأعضاء.

واستطرد أن عملية الإحصاء الطبي مهمة جدا، و"كل الحالات بيتم عمل إحصاء طبي ليها، وبنطلع نتائج أبحاث تنشر في دوريات علمية مفهرسة، والمركز واحد من 265 مركز".

وأوضح أن أهم ما يميز المركز أنه يجري العمليات مجانا دون أي رسوم بالإضافة إلى تقديمه العلاج مجانا، "عندنا متابعة للمرضى أو المتبرعين ولازم نشعر المتبرع إنه قام بعمل هام جدا، ولابد إنه يكافأ على ما قام به".