قالت هديل ماجد، إحدى المكرمات في المؤتمر الوطني السابع للشباب، والتي قامت بالغناء بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد طلب منها الغناء بعدما قالت له "أنا نفسي أسمعك صوتي" حتى رد عليها بقوله: "ده أنا اللي نفسي أسمع صوتك".

وأضافت ماجد، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "آخر النهار"، والذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، أنها قد دعت الله كثيرا حتى تلتقي الرئيس وتغني أمامه وقد استجاب الله لدعائها، موضحه أنها تجيد الغناء باللغتين اليابانية والصينية كما تتقن بعض اللغات بالسمع.

وأكدت المكرمة في المؤتمر الوطني السابع للشباب، أنها تحلم أن تكون سفيرة لمصر والعالم في مجال الغناء، لتشرف بلدها مصر بكافة المحافل الدولية، كما أدت إحدى الأغاني اليابانية على الهواء خلال المداخلة الهاتفية لها بالبرنامج حتى رد عليها أمين بقوله: "مش فاهم ولا كلمة بس فاهم الإحساس والأداء".