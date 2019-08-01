عثمان يطالب المأذونين بالرجوع لـ"الإفتاء" قبل الحسم في قضايا الطلاق

أكد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، حتمية التزام جميع المأذونين بنطاق المحافظة وتوابعها بضرورة الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لفتاوى الأزهر الشريف، قبل الفصل النهائي في قضايا الطلاق التي تعرض عليهم، وذلك حرصًا على عدم انهيار الأسر وما يترتب على الطلاق من آثار سلبية على كيان الأسرة والأبناء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الموسع الذي عقده المحافظ، اليوم، مع جميع المأذونين بنطاق المحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، الشيخ أحمد عبدالقادر رئيس لجنة الفتوى بالمنطقة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

كما تم استعراض ومناقشة أسباب حدوث الطلاق خلال تلك الفترة والآليات التنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة والحد منها .

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى حتمية تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والتضامن الاجتماعي في نشر التوعية بمخاطر الطلاق على كيان الأسرة والمجتمع وتوعية المقبلين على الزواج.