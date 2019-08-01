قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، إن الكثير من الفضائيات والقنوات فُتحت على مصراعيها منذ عام 2006 و2013، لبث الأفكار السامة، فيما يتعلق بظاهرة الزيادة السكانية.

وأضاف الخولي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدمي برنامج "المشهد"، المذاع عبر فضائية "TEN": "بقى منتهى أحلام البعض، إنه يبقى عنده 4 زوجات ويجيب لهم عمارة وكل زوجة لها شقة، زي الحاج متولي".

وتابع، أن هذا الخطاب لم تنتهِ سمومه بعد، لافتًا إلى أن معظم القنوات التي كانت تنشرها في المجتمع لم تعد موجودة، ولكن بقايا السموم ما زالت موجودة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية في هذا الشأن.

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يجب وضع التشريعات اللازمة بالتوازي مع رفع الوعي والفكر والثقافة لدى المواطنين، وإلا فسينجم عن هذه التشريعات الكثير من المشكلات.