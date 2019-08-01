قال الإعلامي جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، إنه يتمنى انتقال حالة الحوار في مؤتمرات الشباب إلى شاشات الإعلام، خاصة بعد تحويل نموذج المحاكاة لحالة حوارية دائمة ومستمرة، لافتا إلى أن مؤتمرات الشباب كشفت عن نماذج إعلامية متميزة جدا.

وأضاف الشاعر خلال لقاء على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن مدينة الإنتاج الإعلامي يجب أن تصدر إنتاجات عالمية ليس على المستوى المحلي أو الإقليمي، لافتا إلى أن المدينة تمتلك استديوهات ومناطق مفتوحة وإمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك.

وأشار الشاعر إلى أن الهيئة تحاول إعادة صياغة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات مرة أخرى، كما أنها تفكر في وجود شراكة مع القطاع الخاص: "عمري ما تصورت إن القنوات الخاصة والتجارية بتخصم من ماسبيرو.. ولكن دايما بتصور أنها بتكمل ماسبيرو".