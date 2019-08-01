قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في مصر، إن أبحاث مركز الكلى تنقسم إلى موضوعين رئيسيين.

وأضاف غنيم، خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc": "أول موضوع هو أبحاث تختص بزراعة الكلى ودراسة أنسب الأدوية ودراسات عن سرطان المثانة بشكل خاص، وفي أغلب حالاته يحتاج إلى استئصال المثانة وتكون المشكلة في الحالبين، وبدأنا بالتعاون مع جامعة جوتنبرج في السويد بابتكار عملية تخليق مثانة صناعية من الأمعاء الدقيقة وتوصيلها بمجرى البول سواء ذكور أو إناث ويتبول عادي وكان للمركز السبق فيها وجابتلنا شهرة كبيرة".

وتابع أن هناك نوع آخر من الأبحاث هو التطور الحقيقي للمعرفة، وهو البحث في العلوم الأساسية، مشيرا إلى أن المركز يعمل حاليا على تحويل الخلايا الجزعية من الإنسان البالغ إلى خلايا تفرز أنسولين.

وأشار إلى أن هذه النوعية من الأبحاث من الممكن أن تضفي على مصر نوع يسمى باقتصاد المعرفة، ولابد أن يتم التركيز عليهم في الجامعات ومراكز البحوث سواء النانوتكنولوجي والبايو تكنولوجي.