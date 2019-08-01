عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، تقريرا عن زوجة تبرعت لزوجها بإحدى كليتيها بمركز زراعة الكلى التابع لجامعة المنصورة.

وقال محمد عبدالهادي الزوج المتبرع له: "زوجتي كانت بتتحايل عليا من فترة طويلة إن تتبرع لي، حيث أنني مصاب بفشل في الكليتين، ومكنتش موافق، وكانت تدعو إني لما أعمل توافق محدش ينفع يعطيني كليته غيرها ".

وأكدت كمالا مصطفى، الزوجة المتبرعة بالكلية: "تمنيت من ربنا إني أكون أول واحدة تنفعه، ودعيت يارب يكون نصيبي دنيا وآخرة، وكنت مفوضة أمري لله، ومفكرتش في أي شيء".

وقالت: "أنا أولى بيه من أي حد تاني، ودي حاجة طبيعية بين كل زوجين واخدين بعض عن حب وهذا حقه عليا ولو مكاني كان عمل زيي وأكتر". وأضاف عبدالهادي: "يكفي إن ربنا جعلها سبب إني أعيش حياتي طبيعي تاني".