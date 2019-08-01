قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن شباب "الأكاديمية الوطنية" هم شريك أساسي في إطلاق مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف مصطفى زمزم، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس يهتم دائما بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لتخريج عدد كبير منهم، ويعطي الجميعات الأهلية حافزا قويا.

وأشار إلى أن شباب الأكاديمية الوطنية يعدون شريكا رئيسيا لإطلاق مبادرة حياة كريمة، وهم يقومون بالمسح الميداني بشأنها منذ 6 أشهر.

وأكد أن "المسوح البيانية" التي تجريها مجموعة من الجمعيات الخيرية، هي في الأساس تحتاج إلى استاذ بالجامعة حتى يتم إجراء أي مسح، بينما وبعد إعطاء الرئيس الثقة للجمعيات الأهلية، أتمت هي هذا الأمر.

وأوضح أن المرحلة الحالية هي مرحلة تاريخية وفاصلة في دور المجتمع المدني في مصر: "كنا بننادي من 14 سنة باهتمام الحكومة لتفعيل دور المجتمع المدني، والرئيس السيسي جلس معانا 6 ساعات علشان نفعل دور الشباب والجمعيات الأهلية لخدمة قضايا الدولة".